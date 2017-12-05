مالطا.. شاهد لحظة اعتقال 10 في قضية قتل صحافية

أصدرت القوات المسلحة والشرطة في #مالطا مقاطع فيديو، الثلاثاء، تظهر اعتقال 10 أشخاص يشتبه في صلتهم بمقتل المدونة والصحافية المناهضة للفساد، دافني كاروانا جاليتسيا، بعد نحو شهرين من مقتلها في انفجار دمر سيارتها.

وصورت اللقطات، الاثنين، وطلب من المشتبه بهم الرقود على الأرض، وظهر بعضهم وهم يرفعون أيديهم لأعلى أمام جدار وبجوار سيارة.

وقال رئيس وزراء مالطا، جوزيف موسكات، إن جميع المُشتبه بهم يحملون جنسية مالطا، ومعظمهم له سجل إجرامي. ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

وسيكون أمام الشرطة 48 ساعة لاستجواب المشتبه بهم وتحديد إن كان سيجري توجيه اتهامات لهم أم سيطلق سراحهم.

ولقيت #كاروانا_اليتسيا (53 عاما) حتفها يوم 16 أكتوبر/ تشرين الأول بعد أن غادرت منزلها في شمال مالطا واستقلت سيارتها.

وكتبت الصحافية، مدونة شهيرة تحدثت فيها بقوة عن قضايا #فساد تستهدف ساسة من مختلف الانتماءات الحزبية.