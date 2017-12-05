موسكو.. إدراج مؤسستين إعلاميتين أميركيتين كعملاء أجانب

أدرجت #وزارة_العدل_الروسية إذاعة صوت أميركا وراديو أوروبا الحرة على قائمة العملاء الأجانب، في خطوة قد تفقدهما تصاريح العمل الخاصة بهما.

وأعلنت الخطوة، اليوم الثلاثاء، وتأتي وسط تصاعد خطوات متبادلة بين الحكومتين الروسية والأميركية بشأن المنافذ الإعلامية الممولة حكوميا.

والشهر الماضي، سجلت قناة آر تي الممولة من #الكرملين لدى وزارة العدل الأميركية كعميل أجنبي الشهر الماضي بناء على طلب #واشنطن. وردا على ذلك، تبنت روسيا مشروع قانون يتيح للحكومة إدراج منافذ إعلامية أجنبية كعملاء أجانب.

وعقب سحب لجنة في كابيتول هيل منوطة بمنح المراسلين تصاريحهم، تصاريح العمل الخاصة بقناة آر تي الأسبوع الماضي توعد #البرلمان_الروسي بسحب تراخيص المؤسسات الإعلامية المدرجة على قائمة العملاء الأجانب. ويتوقع أن توافق الغرفة الأدنى بالبرلمان الروسي على الحظر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.