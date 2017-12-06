الأردن: نقل سفارة أميركا للقدس خرق للشرعية الدولية

قالت الحكومة الأردنية في بيان، الأربعاء، إن اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل يشكل خرقا للشرعية الدولية والميثاق الأممي.

ونقل البيان عن وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن "قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة واشنطن إليها، يمثل خرقاً لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة".

اعترف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في خطاب من #البيت_الأبيض، الأربعاء، بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأمر وزارة الخارجية بالتحضير لنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، وبدء التعاقد مع المهندسين المعماريين.