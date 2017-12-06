بوتين: سأترشح لمنصب رئيس روسيا الاتحادية

أعلن الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين، الأربعاء، أنه سيرشح نفسه لولاية جديدة في #الانتخابات_الرئاسية المقررة في مارس/ آذار 2018.

وتشير استطلاعات الرأي إلى قدرة بوتين على تحقيق انتصار سهل في تلك الانتخابات، حيث تبلغ شعبيته حاليا حوالي 80 في المئة.

وقال بوتين أمام جمهور من العمال في مصنع للسيارات بمدينة نيغني نوفغورود في لقاء بُث تلفزيونيا: "سأترشح لمنصب رئيس روسيا الاتحادية".

وأكد الرئيس الروسي أنه لم يتمكن من إيجاد مكان أفضل ولا لحظة أفضل ليعلن ترشحه.

ويتولى بوتين السلطة بشكل فعلي في روسيا منذ عام 2000. وحال ترشحه وفوزه بالانتخابات الرئاسية القادمية، ستمتد فترته الرئاسية حتى 2024.