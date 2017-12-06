الكرملين عن القدس: الأسوأ قادم.. وتركيا تحذر من "نيران"

حذرت #تركيا الأربعاء من أن الاعتراف الأميركي المرتقب بالقدس عاصمة لإسرائيل يمكن أن "يشعل" المنطقة والعالم.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن نقل السفارة الأميركية في إسرائيل للقدس سيكون "خطأ جسيما". وأضاف أنه حذر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون من الخطوة.

وقبل اجتماع ثنائي مع #تيلرسون في مقر حلف شمال الأطلسي قال تشاووش أوغلو "(نقل السفارة الأميركية) سيكون خطأ جسيما. لن يحقق أي استقرار، بل فوضى وعدم استقرار".

وتابع "العالم كله يعارض هذه الخطوة". وأضاف أنه أبلغ تيلرسون بالفعل بوجهة نظره وسيؤكدها خلال اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي.

وفي السياق، كتب الناطق باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ على تويتر أن القرار الذي يرتقب أن يعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، من شأنه "أن يشعل المنطقة والعالم ولا أحد يعلم متى ينتهي ذلك".

من جهته، أكد #الكرملين أن #روسيا تشعر بالقلق إزاء الوضع الصعب بين إسرائيل والسلطات الفلسطينية، معتبرا أن الموقف قد يزداد سوءا.