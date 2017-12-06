برلين.. إغلاق التحقيق بتجسس 7 أتراك على معارضين

قال مدعون ألمان إنهم أغلقوا تحقيقاً بشأن التجسس ضد سبعة أشخاص، معظمهم من رجال الدين الإسلامي، المشتبه في تجسسهم على معارضين للحكومة التركية.

وقال مكتب الادعاء الفيدرالي الأربعاء إنه لم يجد أدلة كافية للاستمرار في القضية ضد السبعة. كان قضاة قد رفضوا إصدار مذكرات اعتقال ضد المشتبه بهم، والذين قال ممثلو الادعاء إنهم غادروا ألمانيا منذ ذلك الوقت. وموقعهم الآن غير معلوم.

تضمنت القضية رجال دين على صلة باتحاد الشؤون الدينية الإسلامي التركي الذي يشتبه المسؤولون الألمان في جمعه معلومات عن أنصار مزعومين لفتح الله غولن المقيم في أميركا لصالح مكتب الحكومة التركية للشؤون الدينية. ويتهم غولن بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي.

ومازال تحقيق ثان في تجسس تركي على أنصار غولن مستمرا.