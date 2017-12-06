بعد نجاح عملية زرع رئة.. عريقات يعود من أميركا لفلسطين

وصل #صائب_عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء الثلاثاء، إلى فلسطين عائداً من الولايات المتحدة الأميركية، عقب خضوعه لعملية #زرع_رئة.

ونظمت حركة التحرير الوطني الفلسطينية (فتح) في مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية، حفل استقبال لعريقات (62 عاماً)، بمشاركة عشرات الفلسطينيين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن فريق طبي في مستشفى إنوفا فيرفاكس الأميركي نجاح عملية زرع الرئة لعريقات.

وكان القيادي الفلسطيني البارز يعاني، منذ سنوات، من فيروس في الرئة تسبب له بحالة تليف رئوي، وجعلته بحاجة ماسة إلى زراعة.

وولد عريقات في بلدة أبو ديس بمدينة القدس عام 1955، وتلقى تعليمه الجامعي في الولايات المتحدة، ثم عمل محاضراً جامعياً وصحافياً.

ويعد عريقات أحد أبرز القيادات الفلسطينية، وعرف بقربه من الزعيم الفلسطيني الراحل #ياسر_عرفات (1929-2004).

وهو كبير المفاوضين الفلسطينيين منذ عام 1996، وشارك في وفود التفاوض مع إسرائيل منذ عام 1991.