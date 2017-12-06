تركيا: قرار ترمب "غير مسؤول".. واحتجاجات باسطنبول

نددت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، بقرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بوصفه "غير مسؤول"، ودعت #واشنطن لإعادة النظر في هذا التحرك.

وقالت الخارجية التركية في بيان "ندين هذا البيان غير المسؤول من الإدارة الأميركية بأنها تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وستنقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس".

وأضافت الخارجية "ندعو الإدارة الأميركية لإعادة النظر في هذا القرار المعيب الذي قد يؤدي إلى نتائج سلبية للغاية، وتفادي الخطوات غير المحسوبة التي ستضر بالهوية المتنوعة ثقافيا، والوضع التاريخي للقدس".

وتجمع بضع مئات من المتظاهرين خارج القنصلية الأميركية في اسطنبول احتجاجا على إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، القدس عاصمة لإسرائيل.

وقال مصور من رويترز، إن الاحتجاج كان سلميا إلى حد بعيد، بيد أن بعض المتظاهرين رشقوا القنصلية بالعملات المعدنية ومقذوفات أخرى.