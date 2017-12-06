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غوتيريس: لا بديل عن حل الدولتين في الشرق الأوسط

المصدر: الأمم المتحدة - رويترز
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس
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قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الأربعاء، إنه لا بديل عن حل الدولتين للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإن القدس قضية وضع نهائي ينبغي حلها من خلال المفاوضات المباشرة.

وقال غوتيريس بعد أن اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل "تحدثت بشكل مستمر ضد أي إجراءات أحادية الجانب تعرض للخطر احتمالات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأضاف للصحافيين "في هذه اللحظة المشوبة بالقلق الشديد أود أن أوضح: لا بديل عن حل الدولتين. لا توجد خطة بديلة. سأبذل كل ما في وسعي لدعم الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين للعودة إلى مفاوضات مجدية".

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