مخطط إرهابي لاغتيال تيريزا ماي.. بقنبلة وطعنات سكين

أفادت وسائل إعلامية، الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مطلعة أنه تم #إحباط_مؤامرة_لاغتيال رئيسة وزراء بريطانيا #تيريزا_ماي. وكشفت أن المخطط كان يتضمن إلقاء قنبلة يدوية على مقر ماي، ومن ثم طعنها بالسكاكين.

وذكرت المصادر أن الشرطة تعتقد أن الخطة كانت إلقاء عبوة ناسفة بدائية على مقر إقامة ماي في داوننغ ستريت، ثم استغلال الفوضى الناجمة عن ذلك لشن هجوم وقتل رئيسة الوزراء. وأضافت أن الشرطة وجهاز المخابرات الداخلية كانا يتابعان هذا المخطط منذ عدة أسابيع على الأقل.

اعتقال مشتبه بهما

وألقت الشرطة البريطانية القبض على رجلين اشتبهت في تخطيطهما لنسف بوابات مقر الحكومة البريطانية في لندن، واغتيال ماي، وفق مخطط كشفه، الثلاثاء، أندرو باركر رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن الرجلين اعتقلا للاشتباه في تخطيطهما لقتل ماي باستخدام قنبلة في شكل حقيبة، لنسف بوابات مقر الحكومة ثم طعن رئيسة الوزراء بالسكاكين.

واعتقل المشتبه بهما أثناء مداهمات في لندن وبرمنغهام في 28 نوفمبر، ووجهت لهما اتهامات تتعلق بالإرهاب. ومن المقرر أن يمثلا أمام محكمة في ويستمنستر اليوم الأربعاء.

وفي هذا السياق ذكر بيان صادر عن العاصمة أن الرجلين اللذين اعتقلا يوم 28 نوفمبر، هما نعيمر زكريا الرحمن البالغ من العمر 20 عاماً (شمال لندن)، ومحمد عاقب عمران ( 21 عاماً) الذي اعتقل في برمنغهام.

يذكر أن متحدث باسم ماي قال إن #بريطانيا كشف في وقت سابق عن إحباط تسع مؤامرات خلال الشهور الاثني عشر الماضية.