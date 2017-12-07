أردوغان: قرار ترمب حول القدس يضع المنطقة "في دائرة نار"

ندد الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، الخميس، باعتبار الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، #القدس عاصمة #إسرائيل، محذراً بأن هذا القرار يضع المنطقة "في دائرة نار".

وقال أردوغان للصحافيين في أنقرة، قبل توجهه إلى اليونان في زيارة رسمية، إن "اتخاذ مثل هذا القرار يضع العالم وخصوصاً المنطقة في دائرة نار".

وتابع موجهاً كلامه إلى ترمب: "ماذا تفعل؟ ما هي هذه المقاربة؟ على المسؤولين السياسيين أن يعملوا من أجل المصالحة وليس من أجل الفوضى".

من جهته، أشار رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، الخميس، إلى أن الولايات المتحدة نزعت صمام الأمان من قنبلة في الشرق الأوسط بقرارها اعتبار بالقدس عاصمة إسرائيل.



وقال يلدريم، في مؤتمر بأنقرة، إن "الولايات المتحدة شدت فتيل قنبلة مهيأة للانفجار في المنطقة"، مؤكداً أن تركيا لا تعترف بالتحرك، مجدداً الدعوة لواشنطن بإعادة النظر فيه.

واعتبر ترمب، في خطاب من #البيت_الأبيض، الأربعاء، أن القدس عاصمة إسرائيل، وأمر وزارة الخارجية بالتحضير لنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، وبدء التعاقد مع المهندسين المعماريين.

وقال: "وفيت بالوعد الذي قطعته بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل"، مؤكداً أن "لإسرائيل الحق في تحديد عاصمتها".