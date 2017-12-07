إسرائيل تعتقل 20 في قرية شهدت مقتل فلسطيني برصاص مستوطن

قال المتحدث باسم #الجيش_الإسرائيلي، الخميس، إن قواته اعتقلت 20 فلسطينياً من قرية قصرة في الضفة الغربية، التي شهدت الأسبوع الماضي مواجهات مع المستوطنين قُتل فيها فلسطيني.

وأضاف أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش #الاحتلال، في تغريدة على توتير، أن المعتقلين "يشتبه فيهم بالاعتداء على المواطنين الإسرائيليين الذين تجولوا بالقرب من القرية الخميس الماضي وبالمشاركة بأعمال الشغب الأخيرة التي اندلعت داخل وخارج القرية في الأيام الأخيرة"، على حد قوله، قاصداً المستوطنين الذين اقتحموا القرية وقتلوا رجلاً فلسطينياً.



ونشر أدرعي مقاطع فيديو لعمليات الاعتقال في القرية.



وقال سكان من القرية إن قوات إسرائيلية حاصرتها بعد منتصف الليل وداهمت العديد من المنازل واعتقلت 20 من سكانها.



ويوم الخميس الماضي قتل مستوطن إسرائيلي بالرصاص فلسطينياً في القرية.



وقال سكان محليون إن القتيل الفلسطيني هو محمود عودة، وهو مزارع يبلغ من العمر 48 عاماً. ونفوا وقوع أي اشتباك قبل إطلاق النار.



وتجددت المواجهات بين السكان وقوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين عندما حاول #المستوطنون اقتحام القرية. وقالت مصادر طبية إن شاباً أصيب بالرصاص الحي في الصدر إضافة إلى إصابة العديد بحالات اختناق.