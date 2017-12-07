بيونغ يانغ:تهديدات أميركا تجعل الحرب حتمية وستدفع الثمن

قال متحدث باسم وزارة #الخارجية_الكورية_الشمالية إن التدريبات الواسعة النطاق بين الجيشين الأميركي والكوري الجنوبي والتهديدات الأميركية بشن حرب استباقية ضد #بيونغ_يانغ تجعل مسألة اندلاع حرب في شبه الجزيرة الكورية "حقيقة مؤكدة".

وقال المتحدث مساء الأربعاء في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية "السؤال المتبقي الآن هو: متى ستندلع الحرب؟".

وأضاف "نحن لا نتمنى نشوب حرب، لكن ينبغي لنا ألا نختبئ منها.. وإذا أساءت #الولايات_المتحدة تقدير صبرنا وأشعلت فتيل #حرب_نووية، فبالتأكيد سنجعل الولايات المتحدة تدفع الثمن غاليا من خلال قوتنا النووية الهائلة التي قمنا بتعزيزها على الدوام".

وكان السيناتور الجهوري ليندساي غراهام، قد حذّر الأحد الماضي، من أن الولايات المتحدة تقترب من شن ضربة استباقية ضد #كوريا الشمالية، كلما أجرت بيونغ يانغ تجربة صاروخية أو نووية.

وأجج إطلاق #كوريا_الشمالية الأسبوع الفائت صاروخا باليستيا عابرا للقارات التوتر مجددا في شبه الجزيرة الكورية.

ويتمركز حوالى 28500 جندي أميركي في كوريا الجنوبية لردع العدوان المحتمل من كوريا الشمالية.