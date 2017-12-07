حماس تدعو لانتفاضة وتعزيزات احتلالية بالضفة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه نشر تعزيزات في الضفة الغربية المحتلة، تحسباً لوقوع مواجهات مع الفلسطينيين، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

يأتي هذا بعد دعوة حركة حماس إلى إشعال انتفاضة جديدة، في وجه إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إنه بعد التقييم "تم إصدار قرار بنشر تعزيزات من عدد من الكتائب في منطقة #الضفة_الغربية" مؤكداً أن هذا يأتي في إطار استعداد الجيش "لتطورات محتملة".

"شرارة انتفاضة"

إلى ذلك، دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية الخميس، إلى إطلاق انتفاضة جديدة، رداً على قرار #الرئيس_الأميركي.

وقال هنية في كلمة له في مدينة غزة "هذه السياسة الصهيونية المدعومة أميركياً لا يمكن مواجهتها إلا بإطلاق شرارة انتفاضة متجددة"، مضيفاً "نطالب وندعو بل ونعمل وسنعمل على إطلاق انتفاضة في وجه الاحتلال، لا توجد اليوم أنصاف حلول".

وقال هنية إن ترمب "سيندم ندماً شديداً على هذا القرار".

ودعا إلى أن يكون "يوم غد يوم غضب وبداية تحرك جديد لمواجهة مخططات الاحتلال في الضفة الغربية ومدينة القدس. فليخرج شعبنا وأمتنا وليخرج كل أحرار العالم غداً".

دعوة لوقف التنسيق الأمني

وقال إن حركته أعطت "تعليمات لكل أبناء حركة حماس وجميع الأذرع إلى إعلان نفير داخلي للتحضير للمرحلة القادمة، وإلى أن تكون على جهوزية تامة لأي تعليمات وأي أوامر تصدر لمواجهة هذا الخطر الاستراتيجي الذي يهدد القدس".

ودعا السلطة الوطنية الفلسطينية إلى "وقف التنسيق الأمني في الضفة الغربية، في وقت نعمل على تمكين الحكومة في قطاع غزة. يجب تمكين المقاومة في الضفة الغربية".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser شاهد خطاب ترمب الكامل وهو يعلن اعتبار القدس عاصمة إسرائيل

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو الخميس أن ترمب دخل تاريخ القدس "إلى الأبد" بعد قراره الأربعاء اعتبار القدس عاصمة للدولة العبرية.

دول أخرى "على الطريق"

وقال نتنياهو في وزارة الخارجية الإسرائيلية "الرئيس #ترمب ارتبط إلى الأبد بتاريخ عاصمتنا"، وفق قوله، مضيفاً "سيذكر اسمه الآن بفخر مع الأسماء الأخرى في تاريخ المدينة المجيد".

وفي قرار غير مسبوق، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء #القدس عاصمة لإسرائيل وأمر بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، ما أثار إدانات حازمة من العالمين العربي والإسلامي ومن المجتمع الدولي.

وبحسب نتنياهو، فإن إسرائيل تجري حالياً اتصالات مع دول أخرى لإقناعها بنقل سفاراتها إلى مدينة القدس أيضاً.

وقال "لا شك عندي بأنه عندما تنتقل السفارة الأميركية إلى القدس وحتى قبل ذلك، ستنتقل سفارات كثيرة أخرى إلى القدس. آن الأوان لذلك".