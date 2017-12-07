فرنسا: قررنا وقطر توقيع خطاب نوايا الحرب على الإرهاب

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن #فرنسا و #قطر قررتا توقيع خطاب نوايا لتعزيز الحرب على #الإرهاب.

وقال ماكرون، في مؤتمر صحافي مشترك مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، في الدوحة، الخميس: "بحثت مع أمير قطر الاستقرار في الشرق الأوسط".

وأضاف: "ندعو للمصالحة بين دول مجلس التعاون الخليجي وندعم جهود الوساطة التي يقوم بها أمير #الكويت".

من جهته، قال أمير قطر: "ملتزمون من اليوم الأول بمكافحة الإرهاب"، مشيراً إلى أن بعض المعلومات في وسائل الإعلام مغلوطة.

وتابع: "اليوم حضرنا أول اجتماع تنسيقي مع فرنسا لمكافحة الإرهاب".

وأضاف أمير قطر: "يؤسفنا استمرار الحصار على قطر"، لافتاً إلى أنه "إذا وُجدت المشاكل مع الجيران يجب أن تُحل على الطاولة. سيادة قطر فوق أي اعتبار".

كما أكد: "نريد حل المشكلة مع الجيران لكن ليس على حساب كرامتنا".