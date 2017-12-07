الإضراب يشلّ الضفة والقدس.. بعد قرار ترمب

أغلقت المدارس والمحال التجارية أبوابها في الضفة الغربية والقدس المحتلة، في احتجاج فلسطيني على إعلان الرئيس الأميركي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وكانت المجموعات السياسية قد دعت إلى مسيرات احتجاجية في مراكز المدن الفلسطينية في #الضفة الغربية ظهر اليوم الخميس.

وخالف ترمب سياسة كانت تنتهجها الولايات المتحدة طوال عقود فيما يتعلق بمصير مدينة القدس، ومناقضاً الضمانات الدولية التي قدمت للفلسطينيين منذ زمن طويل من أن مصير المدينة المقدسة تحدده المفاوضات بين الجانبين.

وقالت الفصائل الفلسطينية على اختلاف توجهاتها في بيان مشترك، الأربعاء، إنها دعت إلى إضراب عام ومسيرات احتجاجاً على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد #ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

واستجابة للدعوة إلى الإضراب المقرر، الخميس، أعلنت وزارة التعليم الفلسطينية يوم عطلة وحثت المعلمين والطلاب على المشاركة في المسيرات المزمعة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والمناطق الفلسطينية في #القدس.

واعترف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في خطاب من #البيت_الأبيض، الأربعاء، بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأمر وزارة الخارجية بالتحضير لنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، وبدء التعاقد مع المهندسين المعماريين.

قال الرئيس الفلسطيني، #محمود_عباس، اليوم الأربعاء، إن قرار ترمب يناقض الإرادة الدولية، ويقوض الجهود المبذولة للسلام، مؤكداً أن القدس عاصمة دولة فلسطين أكبر وأعرق من أن يغير قرار هويتها.