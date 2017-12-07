فلسطين تنتفض.. جرحى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال

أصيب حوالي 104 فلسطينيين الخميس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مواجهات اندلعت في مدن مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، احتجاجاً على القرار الأميركي باعتبار القدس عاصمة للدولة العبرية.

وخرجت تظاهرات في كافة المدن الفلسطينية الخميس، احتجاجاً على القرار الأميركي، في مناطق الخليل ونابلس وبيت لحم والقدس الشرقية المحتلة ورام الله.

وقال البيان إن الإصابات وقعت خلال مواجهات اندلعت في مدن قلقيلية وطولكرم (شمالا)، وبيت لحم (جنوبا) ومدينة رام الله، بالإضافة إلى عشرات الإصابات بالاختناق جراء استخدام الغاز المسيل للدموع، وإصابة واحدة بالرصاص الحي.

وعمّ الإضراب الشامل #فلسطين الخميس، احتجاجاً على الاعتراف الأميركي، ودعت حركة حماس إلى انتفاضة جديدة، ما يزيد المخاوف من تدهور أمني على الأرض.

وأعلن #الجيش_الإسرائيلي صباح الخميس أنه نشر تعزيزات في الضفة الغربية المحتلة تحسباً لوقوع مواجهات مع الفلسطينيين.