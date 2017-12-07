ميركل: نحن نلتزم بالقرارات الأممية حول القدس

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الخميس، أن #ألمانيا ستلتزم بقرارات الأمم المتحدة بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بعد قرار الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، اعتبار #القدس عاصمة #إسرائيل.



وقالت ميركل: "نحن نلتزم بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي توضح أن وضع القدس يجري تحديده عبر المفاوضات على حل الدولتين... وهذا سبب رغبتنا في إحياء هذه العملية".



وكانت ميركل قد أشارت الأربعاء إلى أن ألمانيا لا تؤيد قرار الإدارة الأميركية.