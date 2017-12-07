وزير الدفاع البريطاني يطالب بقتل مواطنيه الدواعش

أعلن وزير الدفاع البريطاني الجديد أنه يجب ملاحقة وقتل البريطانيين الذين ينضمون لتنظيم #داعش في #سوريا و #العراق.



وقال جافين وليامسون إن البريطانيين الذين ذهبوا إلى سوريا أو العراق للقتال في صفوف "داعش" يكرهون ما تمثله #بريطانيا وإنه يمكن شن ضربات جوية على عدد يقدر بنحو 270 بريطانياً ما زالوا هناك.



وتابع في حديث لصحيفة ديلي ميل نشر مساء الأربعاء: "رأيي ببساطة أن إرهابياً ميتاً لا يمكنه أن يشكل ضرراً على بريطانيا".



وقال: "ينبغي أن نبذل كل ما بوسعنا لتدمير هذا التهديد والقضاء عليه"، مضيفاً أنه مقتنع بأنه لا ينبغي السماح أبداً لأي مقاتل بريطاني انضم للتنظيم بالعودة لبريطانيا.



وتولى وليامسون (41 عاماً) منصب وزير الدفاع قبل ما يزيد قليلاً على شهر ليحل محل مايكل فالون الذي استقال بسبب فضيحة تحرش جنسي.