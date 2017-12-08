إسرائيل تقصف غزة رداً على إطلاق صواريخ

قصفت المدفعية والطيران الإسرائيليان، الخميس، قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من المنطقة المذكورة، سقط أحدها في #اسرائيل، وفق ما أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح جيش #الاحتلال أن صاروخين آخرين سقطا في القطاع المحاذي لجنوب إسرائيل.

وقال الجيش إن القصف المدفعي والجوي استهدف "موقعين عسكريين" في قطاع #غزة بدون أن يحدد من يسيطر على "الموقعين"، بيد أنه أضاف أنه يعتبر حركة حماس "مسؤولة عن أنشطة معادية نفذت ضد إسرائيل انطلاقا من غزة".

وتأتي هذه التطورات في أجواء من التوتر الشديد إثر قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبدء إجراءات نقل سفارة واشنطن إليها.

ودعت #حماس الخميس إلى "انتفاضة جديدة" احتجاجا على قرار ترمب.