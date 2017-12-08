بوتين إلى تركيا الأسبوع القادم.. والقدس ضمن المباحثات

أعلنت الرئاسة التركية، الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير #بوتين، سيزور #تركيا الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع نظيره رجب طيب #أردوغان حول #سوريا واعتبار الولايات المتحدة #القدس عاصمة #إسرائيل.

وذكر بيان الرئاسة أن بوتين سيزور أنقرة الاثنين "تلبية لدعوة من" أردوغان، مشيراً إلى أن المحادثات ستتركز على آخر التطورات بشأن القدس والوضع في سوريا.

وأكد الكرملين الزيارة، لافتاً إلى أن الرئيسين يعتزمان "التباحث في مسائل التعاون المشترك وخصوصاً التقدم في مشاريع الطاقة المشتركة"، في ما يبدو أنه إشارة إلى أنبوب توركستريم الذي يجري تشييده تحت البحر الأسود لضخ الغاز الروسي الطبيعي إلى تركيا ومحطة أكويو النووية التي تبنيها موسكو في جنوب تركيا.

كما ذكر أن المحادثات ستشمل "مسائل دولية مهمة من بينها الوضع في الشرق الأوسط والتوصل إلى حل في سوريا".

وسيكون اللقاء الثامن هذا العام بين الرئيسين.