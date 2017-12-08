بوتين وأردوغان والبابا "قلقون" من قرار ترمب بشأن القدس

عبّر الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين، الخميس، عن "قلقه الشديد" إثر قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ودعا الأطراف المعنيين بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى "ضبط النفس" والحوار.

وخلال مكالمة هاتفية، مساء الخميس، مع الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، أبدى بوتين "قلقه الشديد" حيال قرار ترمب، بحسب بيان للكرملين.

وأضافت الرئاسة الروسية أن "هذا النوع من الإجراءات يمكن أن يقوض فرص عملية السلام في الشرق الأوسط"، معتبرةً أن أي تصعيد للوضع هو أمر "مرفوض"، وداعية إلى "تسهيل استئناف المفاوضات" بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن "موسكو قلقة جدا من القرار الذي أعلن في واشنطن"، معبرة عن مخاوفها من التداعيات الخطيرة على المنطقة بأسرها.

وأضافت الوزارة أن "تسوية عادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن تتم على أساس القانون الدولي مع الأخذ بالاعتبار قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنص على تسوية كل جوانب الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية بما يشمل مسألة #القدس الحساسة خلال مفاوضات مباشرة" بين الطرفين.

وتابعت: "ندعو كل الأطراف المعنية إلى ضبط النفس والامتناع عن أعمال لا يمكن السيطرة عليها والتي تنطوي على عواقب"، داعية أيضا إلى بحث مسألة "تأمين وصول كل المؤمنين إلى المواقع المقدسة في القدس".

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي إثر لقائه نظيره الأميركي، ريكس تيلرسون، على هامش اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا: "لقد طلبنا (من الولايات المتحدة) توضيح معنى قرارها".

وأضاف: "هذا يمكن أن يضعف وربما أن يضع حدا للمفاوضات من أجل حل يقوم على مبدأ الدولتين"، مؤكداً أن لديه "كثيرا من الأسئلة".

من جهته، قال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنه "قلق" من تبعات القرار الأميركي.

وصرح بيسكوف للصحافيين: "نعتبر أن القرار لا يساعد في تقدم التسوية في الشرق الأوسط، بل على العكس وكما نرى، (يساعد) في انقسام الأسرة الدولية".

مشاورات بين البابا وأردوغان

في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام حكومية تركية، الخميس، أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى مشاورات هاتفية مع البابا فرنسيس لمناقشة الأزمة الناجمة عن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ودان كل من الرئيس التركي ورأس الكنيسة الكاثوليكية قرار الرئيس ترمب.

وذكرت شبكة "إن تي في" أن أردوغان والبابا فرنسيس يتقاسمان القلق إزاء الوضع.

وأضافت نقلا عن مصادر رئاسية: "أردوغان أعرب للبابا فرنسيس عن تقديره لموقفه بشأن القدس وتوافق الاثنان على أن الوضع القائم يجب ألا يتغيّر".