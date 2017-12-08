تيلرسون: الوضع النهائي للقدس سيترك للتفاوض

قال وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، إن الوضع النهائي للقدس سيترك للتفاوض بين الطرفين، الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف تيلرسون، في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي، ، أن نقل السفارة الأميركية إلى القدس لن يتم قبل عامين من الآن.

واعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في خطاب له من #البيت_الأبيض، الأربعاء، القدس عاصمة لإسرائيل، وأمر وزارة الخارجية بالتحضير لنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، وبدء التعاقد مع المهندسين المعماريين.

وأضاف #ترمب: "وفيت بالوعد الذي قطعته بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل"، مؤكداً أن "لإسرائيل الحق في تحديد عاصمتها".

لكن القرار لاقى تنديداً واسعاً من غالبية دول العالم، وأشعل احتجاجات بالضفة والقدس المحتلتين وعواصم عالمية، واعتبر "تحدياً" للعالم، حيث نصح كثير من الزعماء ترمب ألا يتخذ مثل هذه الخطوة.