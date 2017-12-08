روسيا: قرار ترمب بشأن القدس يخالف المنطق السليم

قال وزير خارجية #روسيا، سيرغي لافروف، الجمعة، إن الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل يخالف المنطق السليم.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحافي في فيينا "هذا الإعلان يخالف المنطق السليم".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد اعترف في خطاب له من #البيت_الأبيض، بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأمر وزارة الخارجية بالتحضير لنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، وبدء التعاقد مع المهندسين المعماريين.

وأضاف ترمب: "وفيت بالوعد الذي قطعته بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل"، مؤكداً أن "لإسرائيل الحق في تحديد عاصمتها".

وشدد الرئيس الأميركي على أنه يجب أن يحظى أتباع الديانات الثلاث بحرية العبادة في #القدس. ودعا جميع الأطراف إلى "الحفاظ على الوضع الحالي في مدينة القدس، خاصة فيما يتعلق بالحرم الشريف".