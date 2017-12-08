غارات إسرائيلية على غزة توقع 25 جريحاً

قصفت مقاتلات إسرائيلية مساء الجمعة شمال قطاع #غزة، موقعةً العديد من الجرحى، بينهم أطفال.

وتأتي الغارات بعد اعتراض صاروخ واحد على الأقل فوق مستوطنة سديروت الإسرائيلية، بواسطة منظومة القبة الحديدية.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية 3 مواقع لـ #كتائب_القسام التابعة لحركة #حماس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع 14 إصابة، بينها أطفال، جراء الغارات الجوية الإسرائيلية شمال غزة، بينما تحدثت مصادر أمنية فلسطينية عن 25 جريحاً. ووقعت كافة الإصابات في #بيت_لاهيا شمال القطاع.

في سياق متصل، انفجر صاروخ أطلق مِن قطاع غزة في مستوطنة سديروت الإسرائيلية.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات عن مقتل رجل فلسطيني (ماهر عطا الله، 54 عاما) في شمال قطاع غزة، متأثراً بإصابة تعرض لها عصر الجمعة.