ماكرون: الجيش اللبناني يحفظ أمن البلد ويحارب الإرهاب

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل #ماكرون، الجمعة خلال افتتاح أعمال مؤتمر مجموعة دعم #لبنان في باريس، أن الجيش اللبناني يحفظ أمن البلد ويحارب الإرهاب.

وقال ماكرون إنه "ينبغي على لبنان تطبيق سياسة النأي بالنفس بشكل كامل"، مشيراً إلى أن القوات الدولية "يونيفل" تحفظ أمن حدود لبنان الجنوبية.

وأضاف: "الأزمة السورية أثرت كثيراً على لبنان وسنعمل على مساعدته"، مؤكداً أنه "يجب احترام الأقليات العرقية والدينية في لبنان".

من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إنه "يجب الالتزام بتطبيق القرار الدولي 1701 لحماية لبنان، إضافة إلى لالتزام بتطبيق الطائف وتعزيز دولة القانون".

كما أكد الحريري أن "سياسة النأي بالنفس تحافظ على الوحدة الوطنية".