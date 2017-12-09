أردوغان وماكرون يطالبان ترمب بالتراجع عن قرار القدس

قال مصدر رئاسي تركي السبت إن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعملان معاً على محاولة إقناع الولايات المتحدة بإعادة النظر في قرار الرئيس دونالد ترمب بشأن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.



وأضاف المصدر، الذي نقلت عنه وكالة "رويترز"، أن الزعيمين اتفقا، خلال اتصال هاتفي، على أن هذه الخطوة مثيرة للقلق في المنطقة، مشيراً إلى أن تركيا وفرنسا ستبذلان جهداً مشتركاً لمحاولة إثناء #الولايات_المتحدة عن قرارها.



وقال المصدر إن أردوغان اتصل هاتفياً برؤساء قازاخستان ولبنان وأذربيجان اليوم السبت وبحث معهما هذا الأمر. ودعا أردوغان يوم الأربعاء لاجتماع عاجل لمنظمة #التعاون_الإسلامي في تركيا هذا الأسبوع.

وفي الأمم المتحدة دعت فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا والسويد واشنطن إلى "تقديم مقترحات مفصلة بشأن التسوية الإسرائيلية الفلسطينية".

ومثل وضع القدس أكبر العقبات في سبيل التوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين على مدى أجيال.



وتدعم فرنسا #القضية_الفلسطينية. وفي عام 2014 أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مذكرة غير ملزمة طالبت الحكومة بالاعتراف بفلسطين لكن الحكومة لم تنفذ ذلك رسمياً.

وأشارت باريس في وقت سابق إلى قناعتها بأن حل الدولتين يتطلب الاعتراف بفلسطين.