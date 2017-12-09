الحريري يطلب منع الخزعلي من دخول لبنان

انتقد رئيس الحكومة اللبنانية، #سعد_الحريري، السبت زيارة قام بها قيادي في ميليشيا الحشد الشعبي العراقي إلى جنوب لبنان برفقة عناصر من ميليشيات حزب الله، محذراً من أي أنشطة عسكرية على الأراضي اللبنانية.

ويتم منذ الجمعة تداول مقطع فيديو يظهر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، إحدى فصائل الحشد الشعبي العراقي، قيس الخزعلي، بلباس عسكري رمادي اللون أثناء جولة في جنوب لبنان، كما يظهر عنصراً من حزب الله وهو يُعرفه بالمكان، ويشير بيده "هذا الجولان" المحتل.

وفي قرية كفركلا الحدودية، قال الخزعلي: "نعلن جهوزيتنا الكاملة في الوقوف صفاً واحداً مع الشعب اللبناني، مع #القضية_الفلسطينية أمام الاحتلال الإسرائيلي".

وإثر انتشار الفيديو، طلب الحريري السبت من القيادات العسكرية والأمنية إجراء "التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات التي تحول دون قيام أي جهة أو شخص بأية أنشطة ذات طابع عسكري على الأراضي اللبنانية"، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتبه.

واعتبر الحريري جولة الخزعلي "غير شرعية"، وطلب منعه من دخول #لبنان.

وعاد الحريري قبل أيام عن استقالة مفاجئة قدمها قبل أكثر من شهر، بعدما جددت الحكومة اللبنانية التأكيد على سياسة "النأي بالنفس" إزاء النزاعات الإقليمية، وهو شرط وضعه الحريري للتراجع عن استقالته.