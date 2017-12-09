تظاهرات حاشدة حول العالم تنديداً بقرار ترمب بشأن القدس

تستمر التظاهرات الاحتجاجية في دول عربية وغربية وإفريقية عدة على قرار الرئيس الأميركي ترمب الأخير، والذي تسبب بموجة غضب عارمة اجتاحت قارات عديدة.

المتظاهرون نظموا وقفات أمام السفارات الأميركية، رافعين أعلام فلسطين ومنددين بسياسة الولايات المتحدة.

الآلاف من الفلسطينيين خرجوا في مسيرات احتجاجية غاضبة في عدة مدن في الأراضي المحتلة، وذلك تنديداً بقرار الرئيس الأميركي المثير للجدل، كما احتشد آلاف المصلين المقدسيين خارج المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة.

وبالتزامن خرجت تظاهرات في الأردن ومصر وتونس والصومال واليمن، مروراً بتركيا وباكستان، وصولاً إلى ماليزيا وإندونيسيا. هذه الاحتجاجات نددت كلها بالقرار الأميركي، وشددت على حق الفلسطينيين التاريخي بالقدس.

الخطوة الأميركية الأخيرة أثارت أيضاً غضباً عالمياً أمام سفارات أميركا في مختلف أرجاء العالم العربي والغربي، حيث خرج المئات في برلين ولندن رافعين الأعلام الفلسطينية، مروراً ببروكسل ووصولاً إلى أثينا، حيث حمل فلسطينيون ومتضامنون معهم أعلاماً فلسطينية مرددين شعارات مناوئة للسياسة الأميركية.

وفي واشنطن ذاتها، خرج المئات من المسلمين المقيمين عقب صلاة الجمعة أمام البيت الأبيض، محذرين من أن قرار ترمب يدفع للفوضى.