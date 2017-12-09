هبة القدس.. 4 قتلى بغارات ورصاص إسرائيلي في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الذين قتلوا برصاص وغارات قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ الجمعة إلى 4 فلسطينيين، بعد انتشال جثماني شخصين قضيا في قصف الاحتلال لموقع جنوب مدينة غزة فجر اليوم السبت.

وقالت الوزارة إن "حصيلة الأحداث الميدانية في قطاع غزة منذ يوم أمس، حتى فجر اليوم السبت: 4 شهداء و170 جريحاً"، وفق ما قالت الوزارة.

والجمعة، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة بالضفة وغزة واستهدفت غارات الإسرائيلية 3 مواقع لكتائب القسام التابعة لحركة حماس.

وفي الضفة، بلغ عدد الجرحى وفق وزارة الصحة أيضاً، 1100 مصاب، في "جمعة الغضب" التي أعلنها الفلسطينيون رفضاً لقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.