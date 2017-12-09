فلسطين: إسرائيل تضغط على عدة دول للاعتراف بالقدس عاصمة

أعلن #رياض_المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني أن كل الخيارات مفتوحة أمام القيادة الفلسطينية للتعاطي مع الخطوات الأميركية بشأن القدس، موكداً أن إسرائيل ضغطت على دول أخرى للاعتراف بالقدس عاصمة لها.

وأضاف المالكي في مؤتمر صحافي عقده في مقر سفارة #فلسطين بالقاهرة مساء السبت، أن "دولة فلسطين ترفض القرار الأميركي جملة وتفصيلاً، ولن نتعامل معه"، واصفاً إياه بـ"غير الشرعي وغير القانوني، وهو باطل ويعكس انسلاخ وتراجع الإدارة الأميركية عن موقفها الدولي".

وأكد أن القرار الأميركي "لن يغير من الحقيقة القانونية شيئاً، و #القدس جزء من الدولة الفلسطينية"، وإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب "ليس له أي توابع على المكانة القانونية للقدس".

وأشار المالكي إلى أن قرار #ترمب "يجرّد أميركا من أهليتها للعب دور الوسيط في عملية السلام، كما أنها استثنت نفسها بألا يكون لها أي دور في عملية السلام بالمنطقة، بما فيه دورها في اللجنة الرباعية، الأمر الذي يظهر مدى تحيز أميركا لإسرائيل ضد حقوق الشعب الفلسطيني".

وأوضح المالكي أن "الإدارة الأميركية بهذا القرار المرفوض، نقلت نفسها من وسيط إلى طرف في النزاع، وهو يتنافى مع أي دور ممكن أن تلعبه في عملية السلام، كما عزلت الإدارة الأميركية نفسها عن المجتمع الدولي والقانون الدولي".

وشدد المالكي على أن "المجتمع الدولي برمته يقف مع فلسطين في تقرير المصير، وحقها بإقامة دولتها المستقلة والقدس الشريف عاصمتها، فيما أن أميركا تقف مع الاحتلال ضد إقامة الدولة الفلسطينية".

وأكد المالكي أن #إسرائيل حاولت الضغط على دول أخرى للاعتراف بالقدس عاصمة لها.

وأضاف: "لقد جئنا لحضور اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، لكي نناقش موضوع الاعتراف الأميركي بالقدس، ومعرفة ما يمكن اتخاذه من إجراءات، وسنطلب من كل الدول التي اعترفت بفلسطين أن تعترف بأن القدس الشرقية هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".

ودعا المالكي العرب لتعزيز وتعميق التضامن، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس، لأن "هذا هو الرد الطبيعي لكل عربي ومسلم على قرار ترمب".

وأشار إلى أنه سيطلب من العديد من الدول رفض القرار الأميركي رسميا، واعتباره غير القانوني، متمنيا من الجميع اتخاذ قرارات فاعلة.

وأشار المالكي إلى أن "الوقت حان لاعتراف الأمم المتحدة وكافة الدول بدولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، بعاصمتها القدس الشرقية".