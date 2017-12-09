وزير خارجية فلسطين: لن نجري اتصالات رسمية مع الأميركيين

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، السبت، إن الرئيس محمود عباس لن يلتقي نائب الرئيس الأميركي مايك #بنس خلال زيارته للمنطقة ولن يكون هناك أي اتصال رسمي بين مسؤولين فلسطينيين وأميركيين.



جاءت تصريحات المالكي قبل اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية في القاهرة لمناقشة اعتبار الرئيس الأميركي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل، وبعد أن قال عباس إن واشنطن لم تعد مؤهلة لتكون وسيطاً في عملية السلام.



وقال المالكي للصحافيين في #القاهرة "سوف نبحث من خلال الأشقاء العرب والدول الإسلامية عن مرجعية دولية جديدة تستطيع أن توفر لنا الأمان بطرح كل المواضيع ومناقشتها والوصول إلى حل الدولتين".

وكان مستشار الرئيس الفلسطيني، مجدي الخالدي قال إن عباس لن يلتقي بنس، الذي سيزور المنطقة في النصف الثاني من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعد قرار #ترمب بشأن القدس.

كما اعتبر الخالدي أن "الولايات المتحدة الأميركية تخطت الخطوط الحمر بقرارها المتعلق بالقدس".