محمد بن زايد: الحل مهم باليمن لكن ليس على حساب المنطقة

قال ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، إن دولة #الإمارات وتحالف دعم الشرعية أكدا مراراً أهمية الحل السياسي في #اليمن، مشدداً على أن ذلك لن يكون على حساب أمن واستقرار المنطقة، ولن يكون على حساب تمكين #ميليشيات عسكرية تعمل خارج نطاق الدولة، وتمثل تهديداً مباشراً على أمن وسلامة السعودية والمنطقة.

وأشار ولي عهد أبوظبي إلى أن الصواريخ التي أطلقت على مدن سعودية بدعم واضح من قوى إقليمية تريد نشر الفوضى والخراب في المنطقة، كما تحقق لها للأسف في مدن عربية أخرى.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال استقباله، أمس، وفداً من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى عن قلق دولة الإمارات تجاه التأثيرات السلبية لقرار الرئيس الأميركي الأخير بشأن #القدس الشريف في مستقبل استقرار المنطقة وعملية السلام، مشيراً إلى إمكانية أن تمثل هذه الخطوة طوق نجاة للجماعات الإرهابية.

كما أعرب ولي عهد أبوظبي عن أمله بأن تراجع الإدارة الأميركية هذه الخطوة، وتعمل بشكل أساسي ومؤثر ومحايد على صياغة مبادئ سلام حقيقي يخدم الجميع.