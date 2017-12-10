الأمم المتحدة تحمّل حركة الشباب مسؤولية العنف بالصومال

اتهمت الأمم المتحدة، الأحد، أطراف الصراع في #الصومال بارتكاب اعتداءات ضد #المدنيين أثناء الصراع.

وقال تقرير أعده مكتب الأمم المتحدة في الصومال في الفترة من 1 يناير 2016 إلى 14 أكتوبر 2017، إن 4585 سقطوا بين قتيل وجريح (2078 قتيلا) (2507 جرحى) خلال تلك الفترة.

وحمّل التقرير مسؤولية هذه الجريمة حركة الشباب بنسبة 60% ، والميليشيات القبلية بنسبة 13%، تليها القوات الحكومية بـ11% ثم جهات مجهولة بنسبة 12%، ثم القوات الإفريقية بنسبة 4%.

ونقل تقرير عن الهيئة الأممية لمكافحة الألغام إن 2298 سقطوا بين قتيل وجريح خلال الفترة التي غطاها التقرير وأن 54% من هؤلاء مدنيون.

واعتبر التقرير المجزرة التي شهدتها مقديشو في الرابع عشر من شهر أكتوبر الماضي أعنف هجوم استهدف المدنيين، وهو الهجوم الذي أدى بحياة 512 مدنيا وإصابة 316 آخرين.

واتهم التقرير أطراف الصراع بممارسة عملية قتل غير شرعية، واعتداءات جنسية إضافة إلى عمليات اختطاف، وكمثال أشار التقرير إلى أن جهاز الأمن الحكومي يمارس عملية اعتقال عشوائية ضد مدنيين بتهمة الانتماء إلى الشباب وهي الاعتقالات التي يواجهها الصحافيون كذلك.

كما اتهم حركة الشباب المتشددة بتنفيذ إعدامات ميدانية ضد المدنيين.

وطالب ميشل كيتين مبعوث أمين عام الأمم المتحدة في الصومال، الأطراف المتصارعة في البلاد إلى حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.