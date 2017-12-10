بريطانيا.. عاصفة ثلجية تشل الطيران والمواصلات والكهرباء

استيقظ البريطانيون، صباح الأحد، على #عاصفة_ثلجية قاسية تسببت بتعطيل بعض المطارات والكثير من رحلات الطيران، إضافة إلى #إغلاق_الطرق وبعض وسائل المواصلات العامة، فيما انقطع التيار الكهربائي عن عدد كبير من المنازل الموجودة في المناطق المتضررة.

وتتوقع سلطات الأرصاد الجوية في #بريطانيا أن يصل ارتفاع #الثلوج في بعض المناطق إلى 20 سنتيمترا، وهو ما يعني تعطيلاً كاملاً لوسائل النقل والمواصلات، فيما يتوقع أن تصل الثلوج في المناطق الأقل تضرراً بما فيها العاصمة لندن إلى 10 سنتيمترات فقط، وهو مستوى كبير أيضاً لم تسجله بريطانيا منذ سنوات.

وأعلن مطار بيرمنغهام (200 كلم شمال لندن) تعليق الرحلات الجوية بشكل كامل اعتباراً من صباح الأحد بعد أن غطت الثلوج كافة مدارج المطار وخرجت عن السيطرة.

وقال متحدث باسم مطار برمنغهام: "علقنا رحلات الطيران بشكل مؤقت في الوقت الذي يجري فيه تنظيف مدارج الطائرات من الثلوج". وأضاف: "الفرق التابعة لنا تعمل بكل جد من أجل إعادة تشغيل رحلات الطيران المغادرة والقادمة في أقرب وقت ممكن، وسوف يتم التحديث أولاً بأول بآخر المعلومات على موقعنا الإلكتروني".

ونصح المتحدث المسافرين بالوصول إلى المطار في وقت مبكر وإعطاء أنفسهم مدة أطول قبل موعد الرحلة، وذلك في حال لم يتم إلغاء أو تأجيل الرحلة الجوية التي يسافرون عليها. كما أبدت إدارة مطار "برمنغهام" اعتذارها للمسافرين عن الازعاج، مؤكدة أن "السلامة هي الأولوية الأولى قبل أي شيء آخر".

إلى ذلك تعرض أهم طريق سريع في بريطانيا لإغلاق جزئي بسبب تراكم الثلوج ليقطع بذلك آلاف المسافرين بين المدن البريطانية ويضطرهم إما للبقاء في سياراتهم أو إلغاء تنقلهم من مكان لآخر.

ودعت الشرطة في مقاطعة "ويلز" التي تشهد أكبر تساقط للثلوج في البلاد إلى عدم استخدام الطرق أو التنقل أو السفر إلا "للضرورة القصوى"، فيما أصدرت الشرطة البريطانية تحذيراً جوياً وطلبت من السكان الامتثال له حتى مساء الأحد، كما رفعت حالة التأهب إلى مستوى "الأصفر" بسبب الحالة الجوية.