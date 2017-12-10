ماكرون بحضور نتنياهو: رفضت قرار ترمب حول القدس

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل #ماكرون، إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو رفضه لاعتراف #أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ودعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إلى القيام بـ"مبادرات شجاعة تجاه الفلسطينيين" من أجل "الخروج من المأزق الحالي".

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو في الإليزيه "لقد دعوت رئيس الوزراء إلى القيام بمبادرات شجاعة إزاء الفلسطينيين من أجل الخروج من المأزق الحالي".

وكان الرئيس الفرنسي، أعلن فور اعتراف الرئيس الأميركي، الأربعاء، بالقدس عاصمة لإسرائيل، أن هذا القرار مؤسف، وأن باريس لا تؤيده.

ودعا ماكرون إلى "تجنب العنف بأي ثمن" بعد اعتراف ترمب بالقدس عاصمة إسرائيل.