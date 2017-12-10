هزتان أرضيتان السبت..سببهما تجربة كوريا النووية بسبتمبر

رصدت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية هزتين أرضيتين محدودتين، السبت، من موقع اختبار #نووي في كوريا الشمالية، نجمتا على الأرجح من التجربة النووية الضخمة التي أجريت في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوضح مسؤول في الهيئة لوكالة "رويترز" أن الهزتين جاءتا بقوة 2.9 و2.4 درجة على التوالي الساعة 06:13 و 06:40 بتوقيت غرينتش.

وذكرت الهيئة أن الهزتين كانتا قرب موقع "بانجي ري" للتجارب النووية، حيث أجرت #كوريا_الشمالية سادس وأكبر تجاربها النووية في 3 سبتمبر/أيلول الماضي.

وكانت سلسلة من الهزات الأرضية التي وقعت منذ إجراء تلك التجربة دفعت خبراء ومراقبين إلى توقع أنها ربما أسفرت عن تدمير الموقع الجبلي الواقع في شمال غربي #كوريا الشمالية حيث تجري التجارب.

وأعلن زعيم كوريا الشمالية #كيم يونغ أون الشهر الماضي اكتمال القدرة النووية لبلاده بعد اختبار أكبر #صاروخ باليستي عابر للقارات قال خبراء إنه يضع الأميركتين في مرمى الصواريخ الكورية.