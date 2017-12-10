مشاورات للرباعية الدولية في أبوظبي حول أزمة اليمن

بحث وزراء خارجية السعودية والإمارات و #بريطانيا وممثل عن الولايات المتحدة الأميركية تطورات الأوضاع في اليمن، ليل الأحد.

ووصل وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إلى العاصمة الإماراتية #أبوظبي، التي تستضيف الاجتماع، في وقت سابق مساء الأحد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الجبير شارك في الاجتماع التشاوري للجنة الرباعية الدولية بشأن اليمن، الذي عقد في أبوظبي، وضم الإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة. ولم ترد معلومات عن ممثل أميركا في الاجتماع.

وتأسست اللجنة الرباعية الدولية حول اليمن في يونيو/حزيران 2016، من قبل أميركا وبريطانيا، والسعودية، والإمارات، وانضم إليها منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، سلطنة عُمان التي تحضر بعض الاجتماعات.

وشارك في مشاورات الرباعية الدولية حول اليمن، وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية البريطاني #بوريس_جونسون.

ويقوم جونسون بجولة حاليا في منطقة الشرق الأوسط شملت إيران وسلطنة عمان ويختتمها في الإمارات.

ويمر #اليمن بمفترق طرق بعد اغتيال جماعة الحوثي للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، الأسبوع الماضي، في هجوم على منزله بصنعاء بالقذائف والصواريخ.