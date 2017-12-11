رئيس فنزويلا يقصي المعارضة من انتخابات الرئاسة المقبلة

أعلن الرئيس الفنزويلي، #نيكولاس_مادورو، ان الاحزاب الرئيسية في ا#لمعارضة سيتم إقصاؤها من المشاركة في #الانتخابات_الرئاسية المقبلة في 2018 لأنها قاطعت الانتخابات البلدية التي جرت الأحد.

وقال مادورو خلال مؤتمر صحافي إن "كل حزب لم يشارك اليوم ودعا الى مقاطعة الانتخابات لن يتمكن من المشاركة" في الانتخابات المقبلة، مشددا على ان هذا واحد من "معايير الجمعية التأسيسية" التي لا تضم سوى مؤيدين له.

وأعلن الرئيس الفنزويلي هذا التصريح اثر ادلاء الناخبين بأصواتهم لاختيار رؤساء بلدياتهم في اقتراع شهد اقبالا ضعيفا للغاية، ويبدو معسكر مادورو واثقا من الفوز فيه بمواجهة معارضة مشرذمة دعت احزابها الرئيسية الثلاثة الى مقاطعة العملية الانتخابية.

وفي غياب مشاركة ابرز احزاب المعارضة، فإن الانتخابات البلدية هي بمثابة الاقتراع المهم الاخير قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2018 والتي يطمح مادورو للفوز فيها بولاية ثانية.

وقررت احزاب المعارضة الثلاثة بزعامة انريكي كابريليس وليوبولدو لوبيز وهنري رامون الوب عدم تقديم مرشحين لانتخابات الاحد، منددة بـ "غياب الضمانات"، ومعربة عن تخوفها من ان يتكرر سيناريو انتخابات الحكام التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول وحقق فيها المعسكر الرئاسي فوزا كبيرا على الرغم من الاتهامات الكثيرة بالتزوير.

وبعد 3 اشهر من التظاهرات التي طالبت باستقالته، وقتل خلالها 125 شخصا، في هذا البلد النفطي الذي يشهد ازمة اقتصادية حادة بسبب تراجع اسعار النفط، ما زال رئيس الدولة الاشتراكي ثابتا وحتى في موقع اقوى على ما يبدو.

وفي مواجهته، تبدو المعارضة الممثلة في "تحالف الطاولة الديموقراطية" الذي يضم نحو 30 حزبا، باهتة.

وبعد سنتين على انتصارها التاريخي في الانتخابات التشريعية والذي اتاح لها الفوز للمرة الاولى منذ 1999 بالاكثرية في البرلمان، تبدو المعارضة ممزقة بين تيارين يدعو احدهما الى الحوار، بينما يريد الآخر اتباع خط اكثر تشددا.