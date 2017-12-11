عباس وأبو الغيط يبحثان مستجدات القدس

استقبل الرئيس الفلسطيني #محمود_عباس، في مقر إقامته في القاهرة، اليوم الاثنين، أمين عام جامعة الدول العربية أحمد #أبو_الغيط.

وأطلع عباس الأمين العام على آخر تطورات #القضية_الفلسطينية، وعلى آخر المستجدات بشأن #القدس، والمخاطر المحدقة بها، خاصة بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.

كما تناول الحديث القمة الإسلامية القادمة، والجهود العربية التي تبذل في المرحلة المقبلة للحفاظ على الحقوق الفلسطينية والعربية.

وحضر اللقاء من الجامعة العربية: الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، والأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام حسام زكي.

ومن الجانب الفلسطيني وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح.