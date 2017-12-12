صفقة وشيكة بين أنقرة وموسكو لشراء منظومة إس-400

أكد الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، خلال لقائه نظيره الروسي، فلاديمير #بوتين، في أنقرة أن مسؤولين من البلدين سيجتمعون هذا الأسبوع لإنجاز الأعمال اللازمة بشأن منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية إس-400.

بدوره، أوضح بوتين أن هناك آفاقا مهمة لتوسيع التعاون في المجال التقني العسكري بين موسكو وأنقرة.

يذكر أن منظومة إس-400 مصنفة من أكثر المنظومات الدفاعية الجوية تقدماً وتطوراً، فهي تتميز بقدرتها على تدمير كافة أنواع الأهداف الجوية والتصدي لجميع أنواع الطائرات الحربية، بما فيها طائرة الشبح الشهيرة، واعتراض الصواريخ المجنحة وتدميرها، إضافة إلى قدرتها على استهداف رؤوس مدمرة للصواريخ السائرة بالمسار الباليستي. كما أن باستطاعة هذه المنظومة التعامل مع 300 هدف في آن واحد.

وكانت تركيا قد وقعت في أيلول/سبتمبر الماضي عقداً مع #روسيا لشراء منظومات صواريخ إس-400 الدفاعية في اتفاق أثار غضب حلفاء #تركيا في حلف شمال الأطلسي، الذي لا تتوافق تجهيزاته الدفاعية مع أجهزة التسليح الروسية.