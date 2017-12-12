غارات إسرائيلية على حماس في غزة إثر إطلاق صاروخين

أعلن #الجيش_الإسرائيلي أنه شنّ، الاثنين، غارات جوية وقصفا مدفعيا على مواقع في قطاع غزة تابعة لحركة المقاومة الإسلامية ( #حماس) ردا على صاروخين أطلقا من القطاع الفلسطيني.

وأوضح الجيش أن صاروخين على الأقل أطلقا من قطاع غزة، اعترضت أحدهما منظومة #القبة_الحديدية المضادة للصواريخ.

وفي بيان أصدره إثر إطلاق أول صاروخ قال الجيش الإسرائيلي إنه "ردا على إطلاق صاروخ، قامت دبابة وطائرات لسلاح الجو بقصف مواقع لحماس في جنوب قطاع غزة"، دون توضيح المكان الذي سقط فيه الصاروخ وما إذا كان أوقع إصابات.

وبعد اعتراض القبة الصاروخية الصاروخ الثاني، قصفت دبابات وطائرات حربية مواقع عسكرية لحماس في شمال قطاع غزة، كما أفاد الجيش.

وكانت طائرات إسرائيلية أغارت السبت على قطاع غزة ردا على سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل فلسطينيين اثنين.

وجاء إطلاق الصواريخ من غزة بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ويتظاهر آلاف الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلتين وفي قطاع غزة للتعبير عن الغضب على القرار الأميركي، وسط مواجهات مع الجيش الإسرائيلي. وقتل 4 فلسطينيين بنيران إسرائيلية منذ الأربعاء.