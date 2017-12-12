فرنسا.. اكتشاف خلية "مصرفيي داعش" في لبنان وتركيا

كشفت السلطات الفرنسية خلية تتكون من 100 إلى 200 مصرفي سري يعملون لصالح تنظيم #داعش في #لبنان و #تركيا، وفقاً لما ذكرته وزارة الاقتصاد المكلفة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال مدير شركة travian، برونو داليس، خلال العرض الذي قدمه للصحافة في تقريره عن خدمته، إن هؤلاء المصرفيين يستقبلون أموالاً موجهة أساساً لـ"داعش" وهدفها استمراره في مواصلة نشاطه، لافتاً إلى أن هؤلاء المصرفيين يواصلون استقبال أموال من جهات أجنبية.

كما دعت الهيئة الفرنسية لضرورة العمل على كشف الجهات الأجنبية التي تواصل تمويل التنظيم عبر هؤلاء المصرفيين، مشيرة إلى أنها قضية استراتيجية حقيقية مع تفكك "داعش".