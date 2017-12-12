غزة.. مقتل فلسطينيين يستقلان دراجة بانفجار غامض

أعلنت وزارة #الصحة_الفلسطينية مقتل شخصين بقصف إسرائيلي على غزة، الثلاثاء.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن اثنين وصلا إلى المستشفى الإندونيسي جراء استهداف دراجة نارية في #بيت_لاهيا.

ولاحقاً ذكرت الوزارة أن الفلسطينيين هما حسن غازي نصر الله، ومصطفى مفيد السلطان، بينما قالت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية إن الرجلين ينتميان للحركة، وقد قضيا وهما "في مهمة"، دون أو تورد مزيداً من التفاصيل.

لكن #الجيش_الإسرائيلي نفى، في بيان، شنه غارة على القطاع، قائلاً "خلافاً لتقارير فلسطينية صدرت في وقت سابق اليوم، لم ينفذ (الجيش) أي هجوم في شمال قطاع غزة".