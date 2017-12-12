ليبرمان: النواب العرب في الكنيست "مجرمو حرب"

هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور #ليبرلمان، الاثنين، النواب الإسرائيليين العرب ووصفهم بـ "مجرمي حرب"، وذلك غداة دعوته إلى مقاطعة اقتصادية لمنطقة وادي عارة (شمالا) التي شهدت احتجاجات على قرار واشنطن الاعتراف من جانب واحد بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وجاءت تصريحات ليبرمان في بداية نقاش برلماني لمذكرة حجب ثقة قدمتها " #اللائحة_العربية_الموحدة" التي تضم النواب العرب الإسرائيليين، وهي ثالث أهم كتلة في البرلمان.

وقالت #حنان_الزعبي عند تقديمها المذكرة أن رئيس وزراء إسرائيل #بنيامين_نتنياهو "يجب أن يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتباره مجرم حرب".

وأضافت أن "الاحتلال قائم، وهو عنيف وغير شرعي ويقوم على جرائم حرب" في إشارة إلى احتلال إسرائيل لأراض فلسطينية منذ 50 عاما.

ورد الوزير الإسرائيلي مخاطبا أعضاء الكتلة التي تضم 12 نائبا عربيا ونائبا يهوديا قائلا: "أنتم اللائحة الموحدة مجرمو حرب".

وأضاف: "أنتم تستغلون نقاط ضعف وامتيازات دولة ديمقراطية لتدميرنا من الداخل. وجودكم هنا غلطة وسيأتي الوقت الذي لن تكونوا فيه هنا".

والإسرائيليون العرب هم أحفاد الفلسطينيين الذين بقوا في أراضيهم عند إعلان دولة إسرائيل في 1948. وهم يحملون جنسية إسرائيل ويشكلون 17,5 بالمئة من سكانها.

وكان ليبرمان دعا، الأحد، إلى مقاطعة اقتصادية لمنطقة وادي عارة (شمالا)، حيث قالت الشرطة إن محتجين من العرب الإسرائيليين ألقوا حجارة على عربات وأحرقوا إطارات مطاطية احتجاجا على قرار ترمب.

وقال الوزير الإسرائيلي: "من يتظاهرون في إسرائيل ويرفعون رايات حزب الله وحماس ومنظمة التحرير الفلسطينية ليسوا جزءا من دولة إسرائيل".