شخصية فلسطينية جديدة ترفض لقاء نائب ترمب

أعلن أمين مفتاح كنيسة القيامة في القدس أديب جودة الحسيني (آل غضية)، رفضه القاطع استقبال نائب الرئيس الأميركي، مايك بينس، خلال زيارته المرتقبة لمدينة القدس ونيته زيارة كنيسة القيامة.

وأضاف في بيان صحافي، الأربعاء، أن "عائلة جودة الحسيني هي عائلة مقدسية وأمناء مفاتيح #كنيسة_القيامة منذ 850 عاماً، أي منذ عهد الناصر صلاح الدين، ونقوم بواجبنا على أكمل وجه في الماضي والحاضر وسنقوم به في المستقبل أيضاً".

وقال الحسيني: "إنه بناء على الالتزام الديني والأخلاقي الذي تحمله العائلة تجاه الأماكن المقدسة، فإنني لن أقوم باستقبال بينس للتعبير عن رفضنا القاطع والمطلق لقرارات الرئيس الأميركي تجاه المدينة المقدسة عاصمة دولة #فلسطين"، داعياً بطريرك الروم الأرثوذوكس وحارس الأراضي المقدسة إلى مقاطعة زيارة نائب الرئيس الأميركي الرسمية، إلى كنيسة القيامة.