عباس: هذا ما قاله لي الملك سلمان عن القدس

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أخبره أن لا حل بدون دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وأضاف عباس، في كلمته أمام قمة منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول، أن "السعودية واقفة معنا منذ البداية إلى جانب شعبنا منذ البداية وهذا ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده خلال زيارتي الأخيرة".

وقال: "قال لي الملك كلمة واحدة لا حل بدون دولة فلسطينية بعاصمتها #القدس".

ودعا قادة الدول الإسلامية في ختام قمتهم الطارئة في #اسطنبول الأربعاء العالم إلى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين رداً على القرار الأميركي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وقال القادة في بيان نشر في ختام قمة منظمة #التعاون_الإسلامي في اسطنبول: "نعلن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وندعو الدول إلى أن تعترف بدولة فلسطين وبالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لها"، مؤكدين أن على واشنطن أن تنسحب من دورها في عملية السلام.