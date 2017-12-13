غزة.. غارة جوية إسرائيلية تستهدف موقعا لحماس

شنَّ #الجيش_الإسرائيلي، فجر الأربعاء، غارة جوية على موقع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة #حماس في خان يونس في جنوب قطاع غزة، رداً على إطلاق قذيفة على جنوب إسرائيل الاثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان الأربعاء إنه "رداً على قذيفة أطلقت من #قطاع_غزة على إسرائيل في وقت سابق، استهدف #سلاح_الجو_الإسرائيلي مجمعاً عسكرياً لحماس في جنوب قطاع غزة".

فيما أفادت متحدثة باسم الجيش لوكالة فرانس برس أن القذيفة كانت "على الأرجح" صاروخا لكن لم يتضح أين سقطت.

من جهته، أعلن مصدر أمني فلسطيني أن "قوات الاحتلال نفذت غارتين جويتين استهدفتا موقع البحرية (التابع لحماس) في غرب خان يونس وأرضا خالية في شمال شرقي خان يونس".

كما أوضح شهود عيان أن "أضراراً كبيرة أحدثها #القصف في الموقع الذي خلف حفرة كبيرة، وأسفر عن تحطم زجاج نوافذ 5 منازل على الأقل بالقرب من موقع البحرية المستهدفة".