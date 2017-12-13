مساعدات أميركية جديدة للجيش اللبناني

أعلنت #الولايات_المتحدة عن تقديم مساعدات جديدة للجيش اللبناني اشتملت على مروحيات ومعدات عسكرية أخرى متقدمة.

وجاء الكشف عن حزمة المساعدات الجديدة خلال زيارة رئيس القيادة المركزية الأميركية، الجنرال جوزيف فوتيل، إلى #لبنان الأربعاء، حيث التقى خلالها رئيس الوزراء، سعد الحريري، وقائد الجيش، العماد جوزف عون.

وذكرت السفيرة الأميركية، إليزابيث ريتشارد، أن الحزمة، التي تقدر بأكثر من 120 مليون دولار، تضم ستة مروحيات هجومية خفيفة جديدة، وست طائرات بدون طيار وأجهزة اتصالات ورؤية ليلية.

وقالت ريتشارد إن المعدات ستساعد الجيش "على بناء قدرة قوية ثابتة لتنفيذ عمليات تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب".

