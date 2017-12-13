موسكو: لا أساس لاتهامات واشنطن بقيامنا بأنشطة تخريبية

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن المزاعم الأميركية بأن موسكو ضالعة في جيل جديد من الحروب، تشمل تخريب السياسات الداخلية، ضد الولايات المتحدة لا أساس لها ولا تدعمها حقائق.

جاء ذلك رداً على تصريحات أدلى بها مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض هيربرت مكماستر أمس الثلاثاء.

وحدد المستشار الأمني للرئيس الأميركي 3 تهديدات للمصالح الأميركية على الصعيد العالمي، اثنان منها على الشرق الأوسط.

وأوضح أن الصين وروسيا تعتبران "قوى مراجعة" تتعدى على حلفاء أميركا وتقوض النظام الدولي، ويلي ذلك التهديد النابع من "الأنظمة المارقة مثل إيران وكوريا الشمالية"، بحسب تعبيره.

وأضاف أن تلك الأنظمة "تدعم الإرهاب وتسعى لامتلاك أسلحة دمار شامل".

أما التهديد الثالث، بحسب مكماستر، فمنبعه المنظمات المتطرفة التي تحتاج إلى ردع عن طريق العمل بشكل فعال.